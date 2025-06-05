В сезоне будет 10 эпизодов.

На Netflix состоялась премьера третьего сезона американской драматической комедии "Джинни и Джорджия", которую создали Сара Ламперт и Аня Адамс.

О выходе продолжения ленты стало известно сегодня, 5 июня, на официальной странице Netflix в Instagram.

"Больше драмы. Больше чувств. Больше беспорядка. 3 сезон "Джинни и Джорджии" уже на Netflix", - отметили создатели ленты.

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К слову, известно, что в третьем сезоне зрители увидят 10 серий. В центре сюжета отношения молодой матери с дочерью-подростком, которая будет пытаться найти себя, но столкнется с обманом и жестокой реальностью.

Что известно о сериале "Джинни и Джорджия"

Впервые сериал вышел на большие экраны в феврале 2021 года. История молодой матери Джорджии, которая после смерти мужа решает начать новую жизнь и переезжает в другой город вместе с дочерью-подростком и маленьким сыном, сразу понравилась зрителям. Их семейные драмы и трудности продолжились как во втором сезоне, так будут показаны и в третьем.

Главные роли сыграли актеры Брианн Гови, Никки Румель, Антония Джентри, Дизель ла Торрака, Дженнифер Робертсон и другие.

Напомним, ранее стала известна дата выхода фильма "Достать ножи 3: Проснись, мертвец".

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