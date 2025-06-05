Трек уже успел покорить сердца украинцев.

Известный юморист, участник шоу "Лига смеха" и певец родом из Молдовы Иван Люленов презентовал песню "Шовковиця", которую спел вместе с DAMNITSKYI.

Сегодня, 5 июня, артисты представили клип на новую композицию, которая уже стала настоящим хитом в сети. На нее активно снимают TikTok и видео в Instagram.

"Шовковиця" - это не просто песня. Это попытка вернуться в те моменты, когда жизнь была проще. Мы хотели передать ощущение юности: когда ты влюбляешься впервые, когда вокруг самые близкие люди, и ничто не омрачает твоих дней", - говорится в описании клипа.

Видео дня

Реакция сети

Пользователи высоко оценили трек в сети и написали свои комментарии:

"Одна из лучших робот в украинском шоу-бизнесе! Замечательный дуэт! Безграничное уважение к Ивану с его позицией относительно Украины и нашего языка"

"Ой, що це коїться, ой, що це коїться", опять вышла песня, которая мне нравится"

"Как-то тепло на душе. Спасибо за трек"

"Невероятная песня. Вы крутые, ребята!"

"Это хит лета-2025, песня на повторе".

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская поразила новой версией хита "Я весна".

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