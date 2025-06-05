Его население составляет около 250 человек.

Живописный горный поселок на юго-западе Швейцарии предлагает 20 тысяч швейцарских франков (около 21 тысячи евро, - ред.) людям, которые согласятся туда переехать.

Как пишет Daily Mail, власти населенного пункта Альбинен решили стимулировать "демографический прирост" с помощью финансовых выплат. Семьям обещают единовременную выплату и еще по 10 тысяч франков (примерно 10 530 евро, - ред.) на каждого ребенка. Выдвигаются следующие условия:

претенденты должны быть моложе 45 лет;

необходимо инвестировать не менее 200 тысяч швейцарских франков в недвижимость, которая станет постоянным местом жительства;

нужно обязаться жить в деревне не менее 10 лет.

Это небольшой горный поселок, расположенный в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии, недалеко от известного курорта Лейкербад. Население составляет около 250 человек.

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Поселок лежит на высоте примерно 1 300 метров над уровнем моря и славится традиционной деревянной архитектурой, спокойной атмосферой и живописными видами на Альпы.

Другие похожие инициативы

Ранее итальянский регион Тоскана запустил программу "Residenzialità in Montagna 2024", которая предлагает финансовую поддержку для переезда и поселения в один из 76 малых горных городков с населением до 5000 человек.

Цель инициативы - способствовать возрождению и социально-экономическому развитию сельских территорий, страдающих от депопуляции.

Городок Понга в Испании, расположенный в горном массиве Пикос-де-Эуропа в регионе Астурия, также предлагает финансовые стимулы для привлечения новых жителей.

Местные власти предоставляют грант в размере 2 971 евро каждому, кто переедет в Понгу, а также поощряют денежным вознаграждением за каждого новорожденного в семье после переезда.

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