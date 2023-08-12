Украина пытается решить две задача – сухопутные коридоры для экспорта зерна, и возобновление транспортировки по Черному морю.

Российский диктатор Владимир Путин понял, что любые "инциденты" в Черном море обойдутся ему очень дорого, и потому шансы на нормальную работу "зернового коридора", запущенного без участия Москвы, есть. Такое мнение на стриме озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляком.

"На мой взгляд, Россия начинает осознавать что черноморская акватория – это не море внутренний юрисдикции. И что будет очень больно. И президент кстати Украины сказал же очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и к концу войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет", – отметил Подоляк.

Советник напомнил, что Украина уже готовится к тому, чтобы задействовать морские пути для экспорта зерна.

"Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задача. Первая – сухопутные коридоры, они не позволяют в таком объёме вывозить зерно (18 млн тонн было вывезено в течение работы этого зернового коридора). [Второе] – сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического – договоренности с ООН и с Турецкой Республикой. Попытаемся задействовать даже водный коридор", – сказал Подоляк.

Разблокировка экспорта зерна по Черному морю - что сообщалось

18 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует продолжить экспорт без участия России. Извещалось, что соответствующее предложение озвучено Турции и Организации Объединенных Наций, выступавших посредниками в "зерновом соглашении".

В ответ на это РФ анонсировала, что с 20 июля будет атаковать все суда в Черном море, направляющихся в украинские порты. Параллельно страна-агрессор готовилась к блокирование движения по Черному морю та наносила удары по морских и речных портах на юге.

Президент Зеленский заявил, что если удары продолжатся, РФ может остаться без кораблей до конца войны.

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