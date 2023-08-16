В ВМС пообещали увеличить счет.

Военно-морские силы Украины сообщили о выведении из строя пяти крупных десантных кораблей Черноморского флота России.

Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Плетенчук в эфире FREEDOM. Он уточнил, что до полномасштабного вторжения в Украину флот РФ максимально усилился под видом учений. Они стянули шесть кораблей еще к шести, однако вскоре счет суден количественно сократился.

"Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", - указал Плетенчук.

Спикер ВМС уточнил, что для врага заблокирована возможность пополнения Черноморского флота.

Удар по кораблю РФ в Новороссийске

Напомним, 4 августа неизвестный морской дрон атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк", базирующийся в Новороссийске (в этом городе располагается военно-морская база РФ). Сначала в городе гремели сильные взрывы, позже Минобороны РФ обвинило в попытке атаки ВСУ, но заверило, что никаких разрушений нет.

Позже всплыла информация о том, что поврежден крупный десантный корабль РФ. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, хотя "Оленегорский горняк" не является носителем ракет "Калибр", он важен с точки зрения перевозки военных грузов и техники. Коваленко считает, что атака на корабль стала унизительной пощечиной для системы безопасности РФ.

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