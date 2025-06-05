Этот фактор очень сильно влияет на поведение солдат на поле боя.

Постоянная угроза от вражеских беспилотников "ужасно подрывает" боевой дух солдат на фронте в Украине, заставляя их все время прятаться в блиндажах. Об этом в комментарии Business Insider рассказал ветеран американской армии Карл Ларсон, который служил в Интернациональном легионе ВСУ.

"Я не могу говорить за российскую сторону, но с украинской стороны это имеет невероятно разрушительное влияние на вашу способность проводить боевые операции. Вы не можете покидать свой блиндаж, свой бункер, по крайней мере не днем", - сказал он.

Ларсон сравнил дизмораль от дронов со стрессом от артиллерийского обстрела, который может "негативно влиять" на психическое состояние даже тех солдат, которые имеют "твердый характер".

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По словам ветерана, проблема дронов заключается в частности в том, что часто их просто не замечают до последнего момента. Многие "добрые друзья" Ларсона в Украине "погибли от того, что рядом с ними ниоткуда взорвалась граната, под голубым небом, ее даже не было слышно. Бах, они мертвы".

Американский доброволец отметил, что дроны с управлением через оптический кабель в этом плане еще опаснее, потому что их невозможно запеленговать даже в радио-спектре.

Ларсон также рассказал о долгосрочном психологическом воздействии дронов на тех, кто участвует в боевых действиях, которое потом придется преодолевать в рамках длительной посттравматической стрессовой реабилитации.

Война дронов: последние новости

Как писал УНИАН, китайцы, которые до сих пор публично придуриваются нейтральной стороной, создали для российской армии катушку с оптическим волокном рекордной длины - 50 км. До сих пор оптоволоконные дроны не летали на такое расстояние.

Представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров рассказал, что Китай в целом активно помогает россиянам в войне дронов. В частности китайские производители поставляют в Россию все необходимое оборудование и комплектующие - электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные системы, платы управления. Поставки осуществляются через подставные компании, при необходимости меняя их, чтобы избежать экспортного контроля и санкций.

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