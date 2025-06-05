Также в этой галерее выставлются российские антивоенные художники.

Внебрачная дочь Владимира Путина, которая училась в Париже, осталась жить во Франции и теперь работает в художественной галерее, где выставляются украинские и антивоенные российские художники. Об этом в своем Фейсбук сообщила российская оппозиционная журналистка и художница Настя Родионова.

"До меня дошел слух: в Studio Albatros и L gallery, где выставляются антивоенные художники, работает Лиза, которая является дочерью Светланы Александровны Кривоногих, которая, в свою очередь, по данным ряда журналистских расследований, была близка с Путиным, а по версии Proekt.media, Лиза - внебрачная дочь Путина", – пишет она.

Художница отметила, что Studio Albatros открыта в "историческом месте", которое связано еще с первой волной "белой эмиграции", т.е. по умолчанию оппозиционной к правящему кремлевскому режиму. Кроме того, с начала полномасштабной войны России против Украины именно в этой студии выставлялись как антивоенные русские, так и украинские художники, "которые, как известно, встречаются теперь на одних площадках с русскими крайне неохотно и при условии полной репутационной ясности".

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"Я верю в презумпцию невиновности, в то, что дети не несут ответственность за преступления своих родителей. Но, в разгар войны столкновение человека из семьи бенефициаров режима с его жертвами недопустимо", – пишет Родионова.

Женщина подчеркнула, что в условиях ведущейся "захватнической войны России" организаторы любых публичных мероприятий с участием антивоенных художников и тем более "прямых жертв режима" должны демонстрировать "максимальную прозрачность и повышенную чуткость".

"Мы должны знать, с кем работаем и решать, готовы ли мы к этому. Мой личный ответ в данном случае – нет. Уверена, что большинство художников, которых я знаю, как и я, не подозревали, с кем имеют дело, выставляясь на площадках Studio Albatros и L gallery. Но, тем более, нельзя это замалчивать, нужно посмотреть вглубь очередной бездны и сделать выводы", – резюмировала художница.

Что известно про внебрачную дочь Путина

Как писал УНИАН, в официальном браке с Людмилой Путиной российский диктатор воспитал двух дочерей – Марию и Екатерину. Впрочем, публично он никогда не признавал, что это его дети.

Однако у Путина, вероятно, есть и другие дети, которых ему родили некоторые его любовницы. В частности, несколько лет назад журналисты выяснили, что в Париже живет девушка по имени Луиза Розова или Елизавета Олеговна Руднова, которая, с высокой долей вероятности, является дочерью российского диктатора.

Выяснилось, что мать Лизы, Светлана Кривоногих, еще в 1990-е годы была близко знакома с Владимиром Путиным, который только поднимался по карьерно-политической лестнице к власти. В 2003 году Светлана родила дочь от неизвестного мужчины. И после этого женщина, которая до того работала уборщицей, начала стремительно богатеть и быстро превратилась в миллиардершу.

Пока история Лизы не попала в СМИ, она вела соцсети и успела опубликовать свои фото. На них ее сходство с российским диктатором (в его молодости, а не сейчас, когда он стал одутловатым) просто очевидно.

Известно, что в прошлом году Лиза получила диплом в школе менеджмента в Париже.

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