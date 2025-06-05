В списке есть Скорпионы.

Астрологи определили три знака Зодиака, представителям которых улыбнется удача уже совсем скоро - на следующей неделе с 9 по 15 июня, пишет YourTango.

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Скорпион

Скорпионам светит мощный импульс удачи: Юпитер входит в Рак, возвращая интерес к жизни и открывая новые горизонты - от переездов до перемен в любви и семье. Не держитесь за прошлое - впустите обновления. Подобная энергия последний раз ощущалась в 2013–2014 году, а повторится только в 2037. Время действовать - сейчас.

Овен

Овны увидят, как их желания начинают сбываться. После декабрьского Новолуния вы прошли путь трансформации, и теперь Вселенная готова вознаградить. Полнолуние 11 июня принесет вдохновение и ясность. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, куда двигаться дальше.

Рыбы

Рыбы, пора собирать плоды уроков последних месяцев. Веста завершает ретроградное движение, давая понять: задержки были не случайны. Все, что происходило, помогало вам определить настоящее направление. Сейчас начинается путь к новой, более изобильной реальности.

Напомним, ранее УНИАН писал, что у семи знаков Зодиака начнется новая жизнь уже с 6 июня.

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