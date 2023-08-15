Гражданское судно направлялось в украинский порт Измаил, что и повлекло агрессию со стороны россиян.

Российские солдаты таки брали на абордаж турецкий сухогруз Сукру Окан, направлявшийся в украинский порт Измаил. Об этом свидетельствуют кадры видео, которое распространяется по Сети.

На нем зафиксирован момент, как российские десантники уже загружаются на вертолет Ка-29 после проведенного обыска на судне. Момента с предупредительной стрельбой, о чем заявляла российская сторона, на видео нет, однако это, очевидно, было еще до десантирования.

"Россия намеренно выбрала это судно, потому что оно маленькое и неважное. Эта акция - чистый театр. Они [ВМФ России] неспособны обеспечить блокаду, поэтому пытаются преследовать корабли, но и это им не удается. Тогда они совершают акт пиратства в международных водах Черного моря", - заявил турецкий эксперт по судоходству Йорук Ишик в интервью Bild.

Он отметил, что "этот акт пиратства" произошел всего в 80 километрах от турецкого побережья.

"То, что Россия проводит такие незаконные маневры в международных водах, должно нас всех глубоко беспокоить. Не только Турция, но и все страны, которые преданы международному морскому праву, должны осудить такие действия", — считает Ишик.

Инцидент с сухогрузом Sukru Okan

Как писал УНИАН, 13 августа Минобороны РФ заявило, что утром того же дня российский военный корабль открыл "предупредительный огонь" по Турецкому сухогрузу "Сукра Окан", который шел под флагом Палау в порт Измаила. Это произошло после того, как экипаж проигнорировал требование россиян остановиться для досмотра груза. Также россияне заявили, что после обстрела судно остановилось, и они смогли высадить на нем вертолетный десант.

В тот день спикер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ не имеют подтверждения реальности этого события.

А волонтерский проект InformNapalm со ссылкой на показания моряков с другого судна, которые были свидетелями инцидента, вообще опроверг факт высадки десанта и обстрела. Утверждалось, будто бы весь инцидент ограничился устными угрозами россиян в радиоэфире.

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