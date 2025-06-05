По ее словам, все было затоплено - кладбища, свалки, скотомогильники.

После подрыва Каховской гидроэлектростанциив июне 2023 года жители временно оккупированных Алешек оказались в эпицентре масштабного наводнения. О том, как это было, "Новости Приазовья" рассказала местная жительница Людмила Борецкая.

По ее словам, еще в начале оккупации жители города предполагали, что российские военные могут умышленно повредить Каховскую ГЭС, однако до последнего не верили, что это произойдет. Вода начала прибывать в город 6 июня, просачиваясь по улицам сначала маленькими ручьями.

"Мы живем - вторая улица над рекой Чайкой. Когда начала появляться вода, просачиваться, она была такая тихая, спокойная... Ближе к вечеру уже пошла с конца нашей улицы вода. А там парень был, который в первые дни оккупации побежал получать российский паспорт. Так к нему обращались: "Вовка, выноси российский паспорт, воду останавливай". Как могли шутили и утешали ситуацию", - рассказала она.

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Борецкая вспоминает, что местные пытались подготовиться: спасали домашних животных, обустраивали временные убежища. Например, кур Людмила разместила в летней кухне, в мешках перетаскивала курочек наверх, насыпала зерна, поставила достаточно воды. Борецкая вспомнила:

"Я занималась одинокой соседкой, которая жила напротив. Мы с ней смогли обустроиться на чердаке. А у мамы моей проблемы с суставами, ей 83 года, она просто не смогла бы залезть на чердак. Мы позаботились о ней тоже. Дома была лодка, которую мы привязали к дереву. В полночь прибегает соседка в одной рубашке и кричит, что в огороде уже бурлит вода".

Она говорит, что самой страшной оказалась третья ночь, когда вода уже охватила значительную часть города. Все было затоплено - кладбища, свалки, скотомогильники.

"Повсюду комары, трупный запах, ужасные крики людей и животных. Вода бурлила - страшное", - вспоминает женщина.

После эвакуации с помощью знакомых, женщина через десять дней вернулась домой, где увидела полное опустошение. Ее дом, хоть и стоял на фундаменте, был затоплен почти по окна. Все имущество было уничтожено: мебель, обувь, ковры.

Кроме природного бедствия, жители столкнулись с мародерством. По словам Борецкой, российские военные врывались в заброшенные дома под предлогом поиска тел. Женщина рассказала:

"Люди убегали только с самым необходимым. А они ломали замки, заходили в дома. Если хозяин выходил, говорили, что ищут трупы, чтобы не было эпидемии. Тогда наши начали писать краской на заборах: "Все живы"".

Также она отметила, что оккупационные войска препятствовали спасательным операциям.

Подрыв Каховской ГЭС

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную техногенную катастрофу. Из-за этого теракта искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах реки Днепр: погибли люди, вода сорвала тысячи тонн грунта вместе с жилыми домами, различными зданиями, со всеми живыми существами, кустами, деревьями и тому подобное. Размыло АЗС, химические склады, скотомогильники, выгребные ямы и грязные потоки попали в акваторию Черного моря, в частности на Одесское побережье, где все показатели морской воды были значительно превышены по предельным концентрациям - фосфаты, нитриты, железо, нефтепродукты и т.д.

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