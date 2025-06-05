По словам президента Бразилии, война все разрушает, поэтому ее нужно заканчивать.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва заявил, что дважды разговаривал с кремлевским диктатором Путиным, пытаясь "заставить" его начать мирные переговоры с Украиной.

"Я видел, что [президент США Дональд] Трамп написал в X [Twitter], что он говорил с Путиным, и что их разговор был не очень хорошим. Я сказал Путину лично, что пришло время оставить это безумие войны позади. Война ничего не строит, наоборот, она разрушает", - сообщил он во время пресс-конференции в Париже, которую он проводил вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает France24.

Лула подчеркнул, что если Путин хочет обсуждать мир, то ему необходимо вести переговоры о мире. Кроме того, бразильский лидер подчеркнул, что разговаривает об урегулировании конфликта между Россией и Украиной вместе с Си Цзиньпином.

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"Вместе с Китаем мы разработали документ, предложение от 13 развивающихся стран, создать группу друзей для поиска решения. Я ездил в Китай и обсуждал этот вопрос", - объяснил он. И подытожил, что Путину просто необходимо принять участие в переговорах.

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Ранее УНИАН сообщал, что Лула да Сильва упрашивал Путина приехать на переговоры. "Я попытаюсь поговорить с Путиным. "Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, ради Бога", — добавил он.

Ранее президент Бразилии придумал себе оправдание за посещение парада в Москве. По его словам, он, в частности, приехал в гости к кремлевскому диктатору, чтобы показать, что Бразилия выступает за укрепление многостороних отношений".

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