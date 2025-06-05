В списке есть Львы и Близнецы.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, представителям которых повезет в любви на следующей неделе - с 9 по 15 июня, пишет YourTango.

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Козерог

С 9 июня Юпитер переходит в Рак и запускает для Козерогов новую эпоху в любви. Отношения выходят на новый уровень, в жизни появляется больше тепла, уюта и перспектив. Впереди - шансы на семью, брак и обустройство быта. Главное - пересмотреть приоритеты, чтобы впустить настоящее счастье.

Лев

С началом ретроградной фазы Паллады в Водолее Львы смогут наладить диалог с партнёром. Это подходящее время для честных разговоров, пересмотра прошлого и обновления совместных целей. Вместо борьбы - сотрудничество, вместо претензий - общее видение будущего.

Близнецы

Полнолуние в Стрельце 11 июня завершает цикл, начавшийся в декабре 2024 года. Для Близнецов это означает: пришло время освободиться от старых обид и наслаждаться тем, что построено. Юпитер оставляет ваш знак, и вы закрываете важную главу личностного и любовного роста.

Телец

14 июня Веста становится прямой в Скорпионе, и Тельцы выходят из долгого периода сомнений в отношениях. Все, что происходило с марта, наконец проясняется. Теперь важно поддерживать друг друга и выстраивать уникальные правила своего союза.

Рыбы

Юпитер завершает путь по Близнецам и 9 июня входит в Рак, принося Рыбам любовь, радость и вдохновение. Отныне романтика и личное счастье снова в приоритете. Год с Юпитером в Раке обещает не просто мимолётные встречи, а настоящую, зрелую любовь, готовую к долгосрочным отношениям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака останутся без денег в июне.

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