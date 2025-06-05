Американский президент действительно считает, что Украина должна послушно бегать на переговоры в Стамбул, куда россияне возят неприемлемые ультиматумы.

Операция "Паутина", которая стоила России нескольких десятков стратегических ракетоносцев, стала большой победой Украины, и президент США Дональд Трамп этим крайне не доволен. Об этом на страницах журнала The Atlantic пишет журналист Джонатан Лемайр.

"Удары украинских беспилотников глубоко в России нанесли унизительный удар по Москве. Защитники Киева отметили атаку как триумф современной войны и предупреждение президенту России Владимиру Путину. Но чрезвычайная операция вызвала другую реакцию в Белом доме: гнев", - пишет он.

Лемайр ссылается на заявления инсайдеров в Белом доме, которые сообщили о разочаровании Трампа из-за того, что украинская операция может эскалировать конфликт.

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"Эти источники сообщили мне, что удар беспилотника снова разжег давнее недовольство президента [Трампа] президентом Украины Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме относительно того, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину", - пишет он.

Один из советников президента США рассказал журналисту, что на протяжении всей войны Трамп считал Зеленского "плохим парнем" и "горячей головой", - тем, кто толкает мир к Третьей мировой войне.

"На этой неделе Трамп частным образом повторил тезис правого крыла, раскритиковав Зеленского за якобы показуху после атак дронов. По словам советника, Трамп был поражен дерзостью ударов, но считает, что Зеленский должен был бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле", - пишет Лемайр.

По мнению журналиста, "раздраженный Трамп" размышляет о самоустранении с российско-украинской войны. На это, вероятно, указывает, то, что во вчерашнем разговоре с Путиным президент США пытался сменить тему и сосредоточиться на проблеме иранской ядерной программы.

Последние заявления Трампа об Украине

Как писал УНИАН, ранее сегодня Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность введения санкций против России, чтобы заставить ее к окончанию войны. Он отметил, что готов действовать жестко и добавил, что это может касаться также Украины.

Сегодня Трамп также провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, после которого похвастался, что за полтора часа разговора они вообще не трогали тему войны в Украине.

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