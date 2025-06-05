Этот объект находится в Европе, что тоже может вас удивить.

Существует распространенный миф, будто из космоса видно Великую Китайскую стену и Египетские пирамиды. Если не принимать во внимание спутниковые снимки высокого качества, а учитывать только взгляд невооруженным глазом на Землю, например, из иллюминатора Международной космической станции, то эти два чуда света из космоса почти не видно, пишет Farmingdale Observer.

Издание отмечает, что с орбиты, на которой находится Международная космическая станция, поверхность Земля выглядит как пестрое полотно различных цветов и текстур, в которых трудно разглядеть какие-то конкретные объекты, созданные человеком. Однако одно место на планете сразу привлекает внимание космонавтов, если небо там не затянуто облаками. Это яркое белое пятно, сияющее, как зеркало, на юго-восточном побережье Испании.

Технически, это не является одним целым сооружением, но все же является одним большим комплексом. Речь идет о большой системе теплиц, протянувшейся на более чем 40 000 гектаров в провинции Альмерия. Для понимания, это чуть больше площади второго по величине города Украины - Харькова.

Видео дня

Испанский астронавт Педро Дуке, который впоследствии занял пост министра науки и инноваций, подтвердил, что это "море пластика" является одной из самых узнаваемых точек на территории Европы, если смотреть на нее с орбиты.

В отличие от обычных сооружений, которые сливаются с ландшафтом, если смотреть на них с высоты нескольких сотен километров, белые пластиковые крыши этих теплиц отражают солнечный свет с исключительной интенсивностью. Эта отражательная способность даже привела к неожиданному экологическому эффекту - незначительному похолоданию местного климата, что особенно восхищает исследователей, изучающих климатические закономерности и геологические особенности.

Другие неординарные инженерные проекты

Как писал УНИАН, китайская ГЭС "Три ущелья" создала настолько большое водохранилище, что оно начало влиять на скорость вращения Земли, а следовательно и на продолжительность суток. И хотя в общих масштабах это влияние является мизерным, это все равно потрясающе.

Также мы рассказывали, что Китай решил построить научную станцию на глубине 2 километров в море. Это беспрецедентный проект в человеческой истории, ведь до сих пор ничего подобного и близко не удавалось создать.

Вас также могут заинтересовать новости: