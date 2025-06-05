Также создатели рассекретили дату премьеры.

Американский телеканал FX опубликовал трейлер научно-фантастического сериала ужасов "Чужой: Земля", который основан на франшизе "Чужой".

Известно, что исполнительным продюсером ленты стал Ной Хоули, который ранее снимал сериал "Фарго". Главные роли в "Чужой: Земля" сыграют актеры Сидни Чендлер, Тимоти Олифант, Алекс Лоутер и другие.

"В космосе нам было безопаснее. Премьера сериала "Чужой: Земля" состоится 12 августа", - указано в описании ролика.

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К слову, по сюжету корабль корпорации Weyland-Yutani терпит крушение. Это происходит на Земле в 2120 году, а главным героям придется столкнуться с новыми формами жизни и приключениями.

Кстати, основные съемки сериала должны были начаться еще в марте 2022 года, но из-за ковида пришлось отложить старт съемок. Затем производство ленты началось в июле 2023 года, но его приостановили из-за страйков, и только через год наконец возобновился съемочный процесс.

Напомним, ранее вышел первый трейлер "Злая 2" с Арианой Гранде. Также стало известно, когда покажут хитовый фэнтези-мюзикл в кинотеатрах.

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