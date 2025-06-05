Это самые древние из когда-либо найденных библейских текстов, содержащие отрывки Ветхого Завета возрастом от более чем 1800 до 2000 лет.

Многие из рукописей, известных как свитки Мертвого моря, могут быть намного старше, чем считалось ранее. Об этом говорится в новом исследовании, которое может изменить понимание их еврейского и христианского происхождения.

Как пишет The Independent, таинственные свитки представляют собой коллекцию древних еврейских текстов, написанных в основном на иврите, которые были найдены в 1947 году кочевыми арабскими пастухами, искавшими заблудшую овцу.

Отмечается, что это самые древние из когда-либо найденных библейских текстов, содержащие отрывки Ветхого Завета возрастом от более чем 1800 до 2000 лет.

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До сих пор изучение древнего почерка предполагало, что большинство свитков датируются третьим веком до нашей эры и вторым веком нашей эры. Некоторые рукописи с датами, написанные на арамейском/иврите, были оценены как относящиеся к пятому или четвертому векам до нашей эры, а также к концу первого и началу второго века нашей эры. Но поскольку большинство свитков не имеют никаких других рукописей с датами для справки, возраст отдельных рукописей не был точно оценен.

Важно, что археологам еще предстоит точно датировать более тысячи рукописей и фрагментов из коллекции свитков Мертвого моря.

Исследователи объединили радиоуглеродное датирование и модель прогнозирования ИИ, чтобы получить более точную оценку возраста отдельных рукописей. Они обнаружили, что два фрагмента библейских свитков относятся к тому же времени, что и их предполагаемые библейские авторы.

Эти фрагменты были объективно датированы между четвертым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры, согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале PLOS One. В статье сказано:

"В ходе исследования ученые обучили свою модель прогнозирования даты ИИ анализировать образцы рукописных чернильных следов и оцифрованные рукописи. Модель была обучена анализировать сложную геометрию чернильных следов, изучая кривизну формы каждого символа, что помогло ей исследовать тексты за пределами того, что предлагала традиционная палеография".

Ученые провели перекрестную проверку модели ИИ с текстами, которые уже были убедительно датированы. В результате они обнаружили, что он может предсказать возраст рукописей только по стилю письма с погрешностью около 30 лет. Затем ученые использовали ИИ для датировки примерно тысячи рукописей Мертвого моря.

Интересно, что сначала они заставили модель проанализировать оцифрованные изображения 135 свитков и позволили профессиональным палеографам оценить прогнозы ИИ. Затем он подтвердил, что многие свитки Мертвого моря намного старше, чем считалось ранее, что изменило понимание развития двух древних еврейских письменностей, называемых "хасмонейской" и "иродианской".

Важно, что фрагменты свитков, написанные этими письменностями, могут относиться к концу второго века до нашей эры, а не к середине первого века до нашей эры, как сейчас преобладает мнение. Исследователи обнаружили, что рукописи, написанные письмом хасмонейского типа, могут быть старше, чем их текущая оценка от 150 до 50 года до нашей эры. Но до сих пор остается загадкой, кто именно написал рукописи.

Исследователи подозревают, что это был анонимный автор эллинистического периода третьего века до нашей эры. Они утверждают, что последние результаты исследований влияют на понимание политических и интеллектуальных событий в Восточном Средиземноморье в эллинистический и ранний римский периоды.

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Любитель с металлоискателем в Англии раскопал жуткий фрагмент истории: золотое кольцо XVIII века с инкрустированным эмалевым украшением в виде черепа. Украшение, найденное в поле в Норфолке на восточном побережье Англии, связано с представителем британской знати, чье имя и дата смерти написаны на внутренней стороне золотого кольца.

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