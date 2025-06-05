Политик уверяет, что он "с Украиной" и за прекращение убийств.

Российская Федерация готовится в очередной раз атаковать Украину, назвав это "ответом" на операцию Службы безопасности Украины "Паутина".

Об этом во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон и Берлин "недовольны" кровопролитием в Украине, однако верят, что в конце концов смогут его остановить:

"Путин получил сильный удар, и я не думаю, что он играет в игры. Он сказал, что у них нет другого выбора, кроме как напасть. И это, вероятно, будет не очень приятно. Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать".

На вопрос журналиста, готов ли он оказывать больше давления на кремлевского правителя Путина, американский президент заявил, что именно он прекратил строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также он сравнил войну Москву и Киев с двумя маленькими детьми, которые "дерутся как сумасшедшие в парке".

Видео дня

"Дедлайн для санкций против России у меня в голове. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран", - ответил он.

Реакция России на операцию "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила массированную атаку на четыре стратегические авиабазы России с помощью FPV-дронов, которые были скрыто доставлены на место запуска в фурах.

Согласно заявлению службы, в результате атаки был поврежден или уничтожен 41 российский самолет, включая бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и самолеты раннего предупреждения А-50.

По оценкам СБУ, нанесен ущерб на сумму до 7 миллиардов долларов, что составляет около 34% стратегических носителей крылатых ракет России на основных аэродромах базирования.

Министерство обороны России назвало атаку "терактом с применением FPV-дронов" и заявило, что на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: