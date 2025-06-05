Генеральный секретарь Альянса предложит на саммите Альянса в Гааге согласовать план по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте обосновал необходимость увеличения расходов на оборону в странах-членах НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, посвященном подготовке к саммиту Альянса, который состоится 24-25 июня в Гааге.

По его убеждению, союзники понимают важность увеличения расходов на оборону, если учитывать угрозу со стороны России и усиление Китая.

"Мы живем в другом мире. Мы живем в более опасном мире. Немецкий глава обороны несколько дней назад говорил, что к 2029 году россияне возможно будут способны организовать успешную атаку на НАТО", - отметил Рютте.

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При этом, по его словам, сегодня страны Альянса в безопасности, но если не будут увеличивать расходы на оборону, то не будут в безопасности в обозримом будущем.

Как отметил Рютте, необходимо согласовать новый план инвестирования в оборону, чтобы обеспечить наличие достаточных ресурсов для сдерживания и обороны в этом опасном мире. Над этим ведется работа в рамках подготовки к саммиту НАТО в Гааге. Рютте подчеркнул:

"Я предложу общий инвестиционный план, который составит 5% ВВП на оборонные инвестиции".

В частности, 3,5% ВВП будут направляться на основные оборонные расходы и 1,5% будут предусматривать расходы на другие расходы, связанные с обороной и безопасностью, такие как инфраструктура и промышленность.

При этом, у Рютте спросили, что он может говорить тем людям, которые скорее предпочли бы потратить сотни миллиардов фунтов на школы, больницы и дороги, а не вооружение.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что в последние несколько лет изменения в мире потрясающие из-за угрозы со стороны России и ее готовности "сделать следующий шаг" после всех тех угроз, которые появились в прошлые годы, в том числе после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Рютте отметил, что россияне сейчас в трехмесячный период производят такое количество основных видов боеприпасов, которое, для сравнения, в странах Альянса производят за год. Рютте подчеркнул:

"Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года будет все хорошо, но мы должны начать сейчас, иначе, через 4-5 лет будем под угрозой".

Перевооружение НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что страны-члены НАТО больше не могут полагаться на защиту Соединенных Штатов Америки, они должны самостоятельно усиливать свою обороноспособность.

Впервые с 2014 года, когда НАТО приняло рекомендации по финансированию обороны, 18 из 32 членов потратили не менее 2% своего ВВП на вооруженные силы, тогда как в 2023 году таких было только 11.

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