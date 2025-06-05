Некоторые предполагали, что азиатскую бескоготную выдру следует объявить вымершей.

Считалось, что азиатская бескоготная выдра (Aonyx cinereus), самый маленький вид выдр в мире, вымерла в Непале: последний раз ее официально видели в стране в 1839 году, но теперь все изменилось.

Как пишет IFLScience, Непал исторически был домом для трех видов выдр: гладкошерстной выдры (Lutrogale perspicillata), евразийской выдры (Lutra lutra) и азиатской бескоготной выдры. В то время как гладкошерстные и евразийские разновидности продолжали наблюдаться и изучаться (хотя статус последней некоторое время был под вопросом), их бескоготные сородичи официально не были задокументированы почти два столетия.

Отмечается, что на протяжении многих лет поступали отдельные сообщения, но ничего конкретного. Некоторые предполагали, что азиатскую бескоготную выдру следует объявить вымершей в стране.

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Но в ноябре 2024 года, на стыке рек Рангун и Пунтара в округе Дадельдхура в Непале была замечена молодая выдра. Мохан Бикрам Шреста, исследователь дикой природы в Центральном южном университете лесного хозяйства и технологий и автор бюллетеня о повторном открытии выдры, рассказал:

"Поскольку она была найдена в хрупком и раненом состоянии, лесничие решили выкормить и выкормить ее, но они не знали, к какому виду она принадлежит".

Помогая ее восстановлению, лесничие сделали фотографии и видео выдры и поделились ими с исследователями выдр, включая Шресту, которые передали их членам Группы специалистов по выдрам МСОП.

Оказалось, что это первое подтвержденное наблюдение азиатской малокоготной выдры в Непале за 185 лет. В своем бюллетене Шреста и коллеги назвали это "замечательным открытием для сохранения в Непале, которое развеяло опасения, что вид мог исчезнуть в стране".

Отмечается, но это не значит, что пора расслабляться - на самом деле, это далеко не так.

"Это наблюдение подчеркивает необходимость детального изучения статуса этого вида в Непале и срочной реализации инициатив по сохранению", - пишут авторы наблюдения, которое было опубликовано в бюллетене Группы специалистов по выдрам МСОП/SSC.

Экологи указывают на ряд угроз для выдр в регионе, включая загрязнение рек мелкомасштабной добычей полезных ископаемых, неустойчивые методы рыболовства - сокращение количества пищи, доступной выдрам, вырубку лесов и деградацию среды обитания, а также сельскохозяйственные стоки.

Важно, что непал находится в процессе разработки национального плана по сохранению выдр для решения некоторых из этих проблем.

Заместитель координатора Гималайского региона Группы специалистов по выдрам Санджан Тапа заключил:

"Теперь, когда у нас есть конкретные доказательства того, что выдра с малым когтем также встречается в Непале, нам нужно включить это в нашу политику и программы".

Новости о вымирающих видах

В 1980 году на острове Сан-Николау, Кабо-Верде, был пойман один самец кузнечика Eyprepocprifas insularis, но затем на протяжении десятилетий он был потерян для науки. Объявленный вымершим в 1996 году, кузнечик вернулся в 2023 году - благодаря паре любопытных биологов и ночной прогулке под факелами.

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