Эксперт также объяснил, как визуально понять, есть ли на "Шахеде" радиоканал связи для передачи разведданных или для онлайн-управления.

На плате шахедного модема два усилителя на транзисторе и цепь питания. Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флэш" Бескрестнов, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи.

"Разобрал шахедный модем. Задача понять, можно ли использовать блок передатчика как усилитель для каких-то других задач. Фактически на плате два усилителя на транзисторе и цепь питания. На плату заходит плюс и минус, и один провод", - отметил он.

По словам "Флэша", он подключил питание и сигнал на вход, но не получил ничего на выходе.

"Цепь коммутации прием-передача управляется сигналом от модуля управления. Ткнул туда осциллографом, так и есть. 5-вольтовые импульсы", - написал эксперт.

Он обратил внимание на транзисторы: "Китайцы пишут 10-20 ватт в рекламе модемов, но разогнать, видимо, можно и больше", - заметил Бескрестнов.

Так, "Флэш" отметил, что пока что эксперименты закончил, так как не знает, куда применить возможную мощность 10-20 ватт 1300-1500 МГц. По его словам, "разве что сделать аналоговый усилитель VTX на крыло".

"Врагу мои эксперименты бесполезны, никто не купит модем за 7 тысяч долларов, чтобы его распилить. А я пилю, потому что в обломках находим", - написал "Флэш".

Он также рассказал о том, как визуально понять, есть ли на "Шахеде" радиоканал связи для передачи разведывательных данных или для управления онлайн.

"В "Шахедах", оборудованных радиомодемами на хвосте, с двух сторон установлены вертикальные антенны. Увидели такое в обломках, сразу делайте выводы", - призвал эксперт.

Как сообщалось, ранее обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников заметил, что российские оккупанты модифицировали "Шахеды", благодаря чему дроны теперь могут менять цели для удара во время полета.

Это дает оператору дрона возможность выбирать цели, отменять атаку или перенаправлять беспилотник на резервные объекты. Такие дроны сложно отличить от других модификаций "Шахедов", поскольку они почти не имеют внешних отличий.

