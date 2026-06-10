Атаки с 21 до утра: представитель Украины в Крыму раскрыл, как реально живет полуостров

На фоне проблем с логистикой в Крыму возникли серьезные проблемы с туристическим сезоном.

В последние дни логистика на территорию временно оккупированного Крыма крайне затруднена. Об этом рассказал Денис Чистиков, заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, на Radio NV.

"Через Крымский мост могут передвигаться только автобусы, а также легковые автомобили. Электромобилям запрещено пользоваться как Крымским мостом, так и паромной переправой. Что касается функционирования пунктов пропуска на границе Херсонской и Запорожской областей, то подтверждается информация, что ночью снова был нанесен удар беспилотными системами по Чонгарскому мосту. Он снова поврежден, движение транспорта приостановлено. И все потоки пропускают через пункты пропуска Армянск и Перекоп", – рассказал Чистиков.

Он добавил, что очереди на проезд автомобилей также наблюдаются и в районе Крымского моста. Отмечается, что в последние недели в Крыму после 21:00 начинаются активные атаки БПЛА, которые продолжаются до утра. И в течение всего этого времени Крымский мост закрыт для движения, что создает дополнительные очереди. Также очереди наблюдаются и на паромных переправах.

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На фоне этих проблем, по словам Чистикова, в Крыму отмечается значительно меньший поток туристов, чем на это надеялись в РФ. В то же время он отметил, что местные жители пытаются убедить россиян в том, что они могут поехать отдыхать в Крым.

"Для малого и среднего бизнеса, который еще остается на территории временно оккупированного Крыма, это основной источник (дохода, – УНИАН). И здесь следует отметить также социальные путевки, которые пытаются активно распространять. Большинство оздоровительных санаториев и лагерей, которые есть во временно оккупированном Крыму, сейчас переведены на бесплатные путевки, которые выдаются соответствующим категориям социально незащищенных или членам семей военнослужащих", – добавил Чистиков.

По его словам, РФ также пытается активно использовать детей, чтобы продемонстрировать якобы безопасность пребывания в Крыму, в частности в лагере "Артек".

"Они активно используют детей, демонстрируя безопасность на территории временно оккупированного Крыма. Чтобы те, возвращаясь домой, рассказывали об этом родителям и своему окружению. Но этот акцент значительно сместился именно в текущем году, поскольку оккупационные власти видят, что с туристическим сезоном у них значительные проблемы в текущем году", – отметил Чистиков.

Удары по Крыму: что известно

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали об успешном поражении Силами обороны нефтебазы "Семиколодезянская" на территории временно оккупированного Крыма. Отмечается, что враг использовал ее для приема, хранения и распределения нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.

Издание BBC отмечает, что кампания Сил обороны по нанесению ударов по российской логистике на юге уже нарушает логистику российских войск и усугубляет дефицит топлива в Крыму и соседних регионах. На фоне этого местные жители в Крыму вынуждены проводить в очередях за топливом до 10 часов, отмечают журналисты.

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