Приблизительная стоимость такого танкера составляет $30 млн.

10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan. Об этом УНИАН сообщили источники в СБУ.

По данным источников, судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Оно шло максимальным ходом с выключенным транспондером. В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

Как сообщают наши источники, приблизительная стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн. Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с выключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Видео дня

"СБУ продолжает активные меры для снижения поступлений нефтедолларов в бюджет рф. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал Кремлю обходить международные санкции", - сообщил информированный собеседник в СБУ.

Удары по российским танкерам: что известно

Напомним, 29 ноября стало известно, что дронами Sea Baby были поражены два подсанкционных нефтетанкера Kairo и Virat в Черном море. На видео тогда было видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически были выведены из эксплуатации.

Издание Financial Times, комментируя удары по российским танкерам, отмечало, что это часть кампании Украины по сокращению энергетических доходов Кремля. Эти действия также демонстрируют западным партнерам способность Украины наносить мощные удары, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: