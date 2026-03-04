Раньше такого не было: Флеш рассказал о новой 'шахедной' тактике россиян

Из-за эффективного уничтожения "Шахедов" над украинскими населенными пунктами, россияне решили переориентироваться и начали активнее бить ими по позициям ВСУ на линии фронта.
Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.
"Противник видит, как мы эффективно работаем против "Шахедов" по Украине всеми средствами. И думает, что ему с этим делать. Пока он думает, что делать, чтобы не терять "Шахеды" в тылах, он решил атаковать ими линию фронта на глубину от нуля до 20 км", – детализировал Флеш.
Он отметил, что большой процент этих "Шахедов" на онлайн-управлении.
"Раньше такой активности "Шахедов" близко к фронтам мы не видели", – подчеркнул Флеш.
Война в Украине: новости
31 января Флеш сообщал, что компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами по Украине.
"Многие пользователи системы спутниковой связи Старлинк в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые СпейсХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - сообщал он тогда.
После этого 14 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink Илона Маска.