Раньше такого не было: Флеш рассказал о новой 'шахедной' тактике россиян

Россия поменяла тактику и локации для ударов "Шахедами", большая часть из которых теперь на онлайн-управлении.

Из-за эффективного уничтожения "Шахедов" над украинскими населенными пунктами, россияне решили переориентироваться и начали активнее бить ими по позициям ВСУ на линии фронта.

Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Противник видит, как мы эффективно работаем против "Шахедов" по Украине всеми средствами. И думает, что ему с этим делать. Пока он думает, что делать, чтобы не терять "Шахеды" в тылах, он решил атаковать ими линию фронта на глубину от нуля до 20 км", – детализировал Флеш.

Видео дня

Он отметил, что большой процент этих "Шахедов" на онлайн-управлении.

"Раньше такой активности "Шахедов" близко к фронтам мы не видели", – подчеркнул Флеш.

Война в Украине: новости

31 января Флеш сообщал, что компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами по Украине.

"Многие пользователи системы спутниковой связи Старлинк в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые СпейсХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - сообщал он тогда.

После этого 14 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink Илона Маска.

Вас также могут заинтересовать новости: