FT: Путина убедили, что Россия захватит Донбасс до осени

Российское командование убедило Путина, что Донбасс можно полностью захватить за несколько месяцев, что Кремль рассматривает как рычаг для дальнейших переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его армия якобы приближается к "окончательному разгрому врага" и сосредоточена на завершении войны на своих условиях. Он уверен, что оккупанты возьмут под контроль Донбасс до осени этого года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о закулисных обсуждениях.

"Я думаю, что все подходит к концу, но это все еще серьезное дело", – сказал Путин на редкой пресс-конференции в субботу, добавив, что сопротивление Украины, по его мнению, постепенно ослабевает.

По данным источников, высший российский командир убедил Путина, что их силы могут захватить весь Донбасс уже к этой осени. Диктатор планирует использовать возможные успехи на фронте для усиления своих требований в любых переговорах и повышения цены прекращения огня.

Украинские разведчики предупреждают, что захват Донбасса может стать лишь промежуточной целью. По словам заместителя руководителя украинской военной разведки Вадима Скибицкого, дальнейшие требования Москвы могут включать и другие регионы.

"Затем Путин будет утверждать, что Херсон и Запорожье… также должны быть переданы", – отметил Скибицкий, подчеркнув риск расширения российских территориальных претензий.

По словам источников, Путин все жестче настаивает на своих условиях и не демонстрирует готовности к компромиссам даже в отношении текущей линии фронта, хотя несколько раз говорил о замораживании линии фронта на разных этапах войны.

"Я настаивал на том, чтобы он остановился на нынешних линиях фронта. Но он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе", – сказал один из собеседников, знакомых с его позицией.

Как сообщал УНИАН, Путин может рассматривать значительно более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы, несмотря на публичные заявления о сосредоточении внимания на Донбассе.

В то же время СМИ пишут, что Россия и Украина не видят особого смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США, несмотря на публичные заявления Вашингтона о прогрессе.

