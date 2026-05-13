FT: Путина убедили, что Россия захватит Донбасс до осени

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его армия якобы приближается к "окончательному разгрому врага" и сосредоточена на завершении войны на своих условиях. Он уверен, что оккупанты возьмут под контроль Донбасс до осени этого года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о закулисных обсуждениях.
"Я думаю, что все подходит к концу, но это все еще серьезное дело", – сказал Путин на редкой пресс-конференции в субботу, добавив, что сопротивление Украины, по его мнению, постепенно ослабевает.
По данным источников, высший российский командир убедил Путина, что их силы могут захватить весь Донбасс уже к этой осени. Диктатор планирует использовать возможные успехи на фронте для усиления своих требований в любых переговорах и повышения цены прекращения огня.
Украинские разведчики предупреждают, что захват Донбасса может стать лишь промежуточной целью. По словам заместителя руководителя украинской военной разведки Вадима Скибицкого, дальнейшие требования Москвы могут включать и другие регионы.
"Затем Путин будет утверждать, что Херсон и Запорожье… также должны быть переданы", – отметил Скибицкий, подчеркнув риск расширения российских территориальных претензий.
По словам источников, Путин все жестче настаивает на своих условиях и не демонстрирует готовности к компромиссам даже в отношении текущей линии фронта, хотя несколько раз говорил о замораживании линии фронта на разных этапах войны.
"Я настаивал на том, чтобы он остановился на нынешних линиях фронта. Но он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе", – сказал один из собеседников, знакомых с его позицией.
Как сообщал УНИАН, Путин может рассматривать значительно более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы, несмотря на публичные заявления о сосредоточении внимания на Донбассе.
В то же время СМИ пишут, что Россия и Украина не видят особого смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США, несмотря на публичные заявления Вашингтона о прогрессе.