Горели квартиры в трех многоэтажках.

Российские войска ночью ударили по Днепропетровской области - в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в телеграм-канале.

По его словам, люди пострадали из-за атаки беспилотников в Шахтерской общине Синельниковского района. Одна женщина в тяжелом состоянии. Известно, что горели квартиры в трех многоэтажках.

В ГСЧС Украины уточнили, что возникли пожары в восьми квартирах на общей площади более 350 кв. м. Кроме того, огонь уничтожил легковые автомобили. Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние.

Видео дня

Россияне атаковали и другие общины области. Так, по данным руководителя ОГА, загорелся частный дом и в Межевской громаде. В Николаевской повреждена инфраструктура", - рассказал чиновник.

Кроме того, сообщил он, РФ била артиллерией и дронами и по Никопольщине, а именно по райцентру и Покровской громаде. В последней, отметил Гайваненко, загорелась крыша частного дома.

Он добавил, что защитники неба уничтожили в области 4 БпЛА.

Обстрелы Украины

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 17 октября Россия осуществила массированную атаку на Кривой Рог. Было более 10 попаданий в объекты инфраструктуры, возникли пожары. По словам председателя Совета обороны города Александра Вилкула, без электричества тогда остались более 22 населенных пунктов Криворожского района.

Также недавно РФ ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Как рассказали в оперативном командовании "Юг", полностью избежать потерь не удалось.

Кроме того, Россия в ночь на 16 октября массированно атаковала дронами и ракетами газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты группы "Нафтогаз", что привело к остановке работы части критических объектов сразу в нескольких областях. В результате атаки есть пострадавшие.

