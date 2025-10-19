Гетьман считает, что действия российских войск в Днепропетровской области не имеют стратегического смысла.

Российские оккупационные войска не пытаются захватить что-то стратегически важное в Днепропетровской области. Но те населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины, могут стать линией соприкосновения или попасть под вражеский контроль.

Такое заявление сделал в чате на "Главред" военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман. Он считает, что своими действиями на Днепропетровщине враг просто хочет показать миру и населению РФ, что способен продвигаться в еще одной области Украины.

При этом аналитик обратил внимание, что не все анализируют, на какую глубину продвинулись оккупационные войска России и что им там удалось сделать. Принимается во внимание лишь факт того, что боевые действия распространились на еще одну область, пояснил Гетьман.

Он также считает, что действия российских войск в Днепропетровской области не имеют стратегического смысла.

"Также пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр. А что касается переброски войск, то Россия постоянно перебрасывает свои войска вдоль линии фронта, поэтому, на мой взгляд, нет оснований считать, что в связи с этим там возникает какая-то особая опасность – она не больше, чем на других участках фронта", – констатировал майор в отставке.

В DeepState заявили, что российские оккупационные войска изменили тактику в направлении Лимана после безуспешных штурмовых действий на Ямполь. Отмечается, что враг уже несколько раз оказывался на окраинах города.

Ранее также появилась информация о продвижении российских оккупантов в Покровске Донецкой области. В то же время в Запорожской области враг продвинулся возле населенного пункта Новоивановка.

