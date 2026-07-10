Для ударов по России создано специальное командование: Зеленский раскрыл подробности

Кроме того, Зеленский создал Командование Объединенных сил быстрого реагирования, которое возглавил Волошин.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования - командования дальнего действия. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что это "командование дальнего, фактически - глобального воздействия на Россию в ходе этой войны".

По его словам, оно должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал.

Видео дня

"Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным", - подчеркнул Зеленский.

На данный момент фамилия командующего не названа.

Президент Украины сообщил, что подписал еще один указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования.

Он отметил, что командующим Объединенными силами быстрого реагирования станет опытный военный, боевой командир - Герой Украины Дмитрий Волошин.

"Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Украины в этом направлении", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, необходима трансформация штурмовых войск. Он подчеркнул, что будут изменения на уровне управления штурмовыми войсками, нужны новые подходы в отношении к людям. Президент подчеркнул:

"Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая Вооруженных Сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная".

Изменения в ВСУ

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины объявили о запуске комплексной трансформации военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками службы, увеличенные выплаты и отсрочки после окончания контракта.

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