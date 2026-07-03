'Килл-зона' до конца года может увеличиться до 30 километров, - командир 7 ДШВ

В этой зоне военнослужащие должны находиться либо под защитой средств радиоэлектронной борьбы, либо в укрытиях.

"Килл-зона" на фронте, которая в настоящее время составляет 20–25 километров, к концу года может увеличиться до 30 км. Об этом в интервью"РБК-Украина" заявил бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о том, насколько глубокой сейчас является "килл-зона", и можно ли сказать, что сейчас "классической" линии соприкосновения уже не существует, что она уже стерта, он отметил, что и линию соприкосновения, и тыл батальонных районов обороны на сегодняшний день трудно сравнить с 2022–2023 годами.

"Выжженная земля, серая зона, "килл-зона" – это 20–25 километров. Думаю, к концу года она увеличится, пожалуй, до 30 километров", – сказал командир.

Видео дня

В то же время, добавил Ласийчук, учитывая, что такая же зона существует и у противника, то "это уже, считайте, 50–60 километров – где выжженная земля, где контролируется всё: и движение, и передвижение врага, и наших подразделений".

"То есть в этой зоне военные должны находиться под защитой либо системы радиоэлектронной борьбы, либо под укрытиями", – отметил он.

Проблемы с "кольцевой зоной"

Как сообщалось, у украинских военнослужащих возникает всё больше проблем с преодолением "килл-зоны", которая превратила подход к передовым позициям в отдельную боевую операцию. Перемещение через этот участок фронта иногда занимает несколько дней и становится самой опасной частью задачи.

Business Insider отмечает, что для минимизации человеческих потерь в этой зоне Украина старается как можно меньше задействовать людей в прифронтовой логистике, заменяя их беспилотными системами и наземными роботами.

Вас также могут заинтересовать новости: