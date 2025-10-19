Враг имеет продвижение возле трех населенных пунктов.

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, продвинулись в двух областях Украины - Днепропетровской и Запорожской. Об этом свидетельствуют данные украинского мониторингового аналитического проекта DeepState.

По информации аналитиков, российские войска имеют продвижение на Новопавловском направлении вблизи населенного пункта Филиал Днепропетровской области.

Также, как утверждают в DeepState, враг имеет успех на Гуляйпольском направлении, а именно возле населенных пунктов Малиновка и Охотничье Запорожской области.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, 18 октября DeepState заявил о продвижении российской армии в Покровске. Также аналитики зафиксировали успех врага вблизи села Торское на севере Донецкой области и возле населенного пункта Новоивановка в Запорожье.

Также мы писали, что российские ДРГ хотят прорваться в Покровск. По информации американского Института изучения войны (ISW), ВСУ обнаруживают и уничтожают диверсантов, которые пытаются проникнуть в Покровск. В то же время аналитики указывают, что подтверждено продвижение войск РФ на север от Мирнограда (к востоку от Покровска). Также есть продвижение оккупантов на Великомихайловском направлении (на север Приволья).

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман проанализировал, могут ли российские войска выйти на Днепр. По его словам, своими действиями на Днепропетровщине враг просто хочет показать миру и населению РФ, что способен продвигаться в еще одной области Украины. Он также считает, что действия российских войск в этом регионе не имеют стратегического смысла. "Пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр", - заверил эксперт.

