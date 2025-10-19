Барна отметил, что штурмовые действия пехоты поддерживаются средствами артиллерии, авиации и КАБами.

На Северском направлении российские оккупанты пытаются малыми пехотными группами зайти на позиции украинских военнослужащих. Об этом в эфире Киев 24 сказал командир роты беспилотных авиационных комплексов "Барни" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна.

Отвечая на вопрос о ситуации на Северском направлении, он рассказал, что происходят постоянные штурмовые действия российских оккупантов. Они пытаются малыми пехотными группами зайти на позиции Сил обороны.

"Обычно во многих обстоятельствах это происходит в одну сторону. Вы можете представить такую ситуацию, когда пехотинец оккупанта без броника, без каски, только с ТМкой (противотанковая мина, - ред.) в руках движется в шлепанцах и, например, пытается заминировать позицию украинских защитников", - рассказал военнослужащий.

Ключевая задача такого вражеского пехотинца, добавил он, - "сдетонироваться ТМку, и потом уже как Бог даст".

"К чему я говорю: к тому, что противник или прибегает к отчаянным шагам, или пытается где-то решить какие-то внутренние дисциплинарные проблемы, - я не знаю, что там происходит. Но такие вещи уже имеют массовый характер", - сказал Барна.

По его словам, штурмовые действия пехоты поддерживаются средствами артиллерии, авиации и управляемыми авиационными бомбами. В то же время КАБы активно используются по полям, посадкам и по фронтовым городам.

"Это уже просто массовый характер имеет", - добавил командир.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска пытаются атаковать на севере Сумской и Харьковской областей, а также в Донецкой области. В то же время на некоторых направлениях захватчикам удается продвигаться.

В частности, на Лиманском направлении, по данным аналитиков, российская армия не продвинулись вперед. Также подтвержденного прогресса россияне не достигли и на Северском направлении, где продолжаются их наступательные действия. В ISW не подтвердили продвижение врага и в районе Константиновки-Дружковки. А вот на Покровском направлении оккупантам удалось достичь успеха.

