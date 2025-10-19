На некоторых направлениях фронта россиянам удается продвигаться, сообщили аналитики.

Российские войска пытаются атаковать на севере Сумщины, Харьковщины, а также в Донецкой области. На некоторых направлениях врагу удается продвигаться. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в последние дни армия РФ атаковала на Сумщине и в Курской области РФ, в частности к северу от Сум вблизи Кондратовки и к северо-востоку от Сумы вблизи Алексеевки.

Отмечается, что российские военные блогеры утверждали, что украинские войска перекрывают российские наземные линии связи вблизи Теткино, что усложняет планы России по наступлению в направлении Рыжевки.

Один из российских блогеров указал на заявления россиян о якобы захвате всей Юнаковки, что на северо-востоке от города Сумы, но на самом деле, по его словам, украинские войска все еще удерживают там позиции.

На севере Харьковщины российские войска тоже пытаются наступать, но их продвижение там не подтверждается, пишут в ISW. Впрочем, враг имеет продвижение на северо-восток и на восток от Великого Бурлука. Об этом, в частности, по словам аналитиков, свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 октября.

Также, вероятно, россияне захватили село Песчаное, что на юго-восток от Купянска. Как указывают эксперты, на геолокационных видеозаписях видно, что подразделения 47-й танковой дивизии России держат российский флаг в этом населенном пункте.

Ситуация в Донецкой области

На Лиманском направлении, по данным аналитиков, российская армия не продвинулись вперед. Также подтвержденного прогресса россияне не достигли и на Северском направлении, где продолжаются их наступательные действия. Не подтвердили в ISW продвижение россиян и в районе Константиновки-Дружковки.

Впрочем, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Аналитики утверждают, что геолокационные видеозаписи от 17 октября свидетельствуют о том, что РФ имеет успех к северу от Мирнограда (к востоку от Покровска).

Аналитики рассказали, что 18 октября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил о количественном превосходстве россиян в живой силе к югу от Покровска, но, отметили, оккупанты не имеют полного контроля над этим районом, поскольку украинские войска продолжают контратаки. Кроме того, по данным украинских военных, ВСУ обнаруживают и уничтожают российские диверсионно-разведывательные подразделения, которые пытаются проникнуть в Покровск.

Также зафиксировано продвижение оккупантов на Великомихайловском направлении, в частности на север Приволья (к юго-западу от Великомихайловки).

Что происходит на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, 18 октября аналитический проект DeepState заявил о продвижении российской армии в Покровске, а также возле села Торское на севере Донецкой области и возле населенного пункта Новоивановка Запорожской области.

Также отмечалось, что россияне изменили тактику в направлении Лимана. В DeepState рассказали, что враг пытается проникнуть как можно глубже и скапливаться на конечных точках своего маршрута. Однако Силы обороны Украины его сдерживают.

