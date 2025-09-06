Для главы ГУР важно понимать чем живут боевые подразделения, но это трудно сделать находясь в кабинете и читая отчеты.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично участвует в боевых операциях.

Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE, для Буданова важно понимать чем живут боевые подразделения, но это трудно сделать находясь в кабинете и читая отчеты.

Юсов отметил, что Буданов - это человек, который не только отдает приказы, но и показывает, как их выполнять.

"Да, он живет одной жизнью с командой, с коллективом, с собратьями. Поэтому в частности пользуется действительно большим уважением среди бойцов, подразделений, среди личного состава", - сказал Юсов.

Интервьюер отметила, что известно об участии Буданова в боевых операциях, в частности, очень рискованных. Юсов подтвердил, что эта информация соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника ГУР генерал-майор Илья Павленко рассказывал, что Кирилл Буданов был ранен во время одной из операций в зоне АТО.

Генерал-майор подчеркнул, что спецназ ГУР никогда не позволит себе бросить побратимов на поле боя. Он добавил, что спецназовцы тогда спасли Буданова.

