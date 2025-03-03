Один из военных передал данные о позициях РФ, количество штурмовиков, время и маршруты наступательных действий и другую информацию.

Двое военных из Чечни перешли на сторону Украины и передали разведывательные данные российских оккупационных войск. Уникальную операцию провели Силы обороны Украины, военная контрразведка, СБУ, а также Добровольческий чеченский батальон имени Шейха Мансура.

Об операции рассказывает ТСН. Один из военных, который перешел на сторону Украины – Сейфуллах Алсултанов – рассказал, что чувствует по отношению к России:

"Россиянин – это ненавистный мне человек, несправедливый, лживый, подлый, грязный немытый русский. И эта ненависть продолжается веками. Пока существует Россия – зло непобедимо", – подчеркнул он.

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Алсултанов передал Службе безопасности Украины данные о позициях РФ, количество штурмовиков, время и маршруты наступательных действий и другую информацию. Известно, что мужчина был стрелком штурмового взвода 242-й гвардейской роты. Решение о переходе на сторону Украины он принял уже давно:

"План был у меня – подписать контракт и при первой возможности перейти на сторону Украины, чтобы воевать против русни, которая убивает, убивала моих братьев".

В то же время другой чеченец – 45-летний Абдула Маликов, подчеркнул, что это не их война. Он рассказал, что дома его обманом заманили в отделение полиции, где держали в подвале и пытали, чтобы он подписал контракт.

"Били до потери сознания и снова бросали в подвал", – вспомнил мужчина.

Когда пытками таки добились подписания документов, мужчину отправили на территорию Луганской области. Он решил перейти на сторону Украины.

Сначала он установил контакт с чеченским батальоном, который защищает Украину, впоследствии – и с военной контрразведкой. Украинская сторона помогла ему преодолеть 1,5 километра заминированного пути.

Другой боец тоже связался с разведчиками через Добровольческий батальон им. Шейха Мансура, бойцы которого – тоже чеченцы – в течение 10 лет защищают Украину от российской агрессии. Когда Сейфуллах Алсултанов получил приказ идти в штурм с российскими захватчиками, он начал двойную игру.

Оба военных успешно перешли на украинскую сторону. После этого они прошли через многочисленные проверки, чтобы доказать, что не являются вражескими агентами. В частности, их проверяли через детектор лжи.

Бойцы РФ переходят на сторону Украины

В августе сообщалось, что российский военный бросил гранату в штаб, где спали российские захватчики из подразделения "Шторм Z", чтобы перейти на сторону Украины. Тогда украинская сторона смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта.

Ранее мы также рассказывали о россиянине с позывным "Гога", который в декабре 2023 года вышел на связь с Легионом "Свобода России", который борется с путинским режимом на стороне Украины. Этот военный взял на себя ответственность за поджог корабля РФ "Серпухов".

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