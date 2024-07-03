Сам россиянин был военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне.

Стали известны детали "внештатной ситуации" на малом ракетном корабле "Серпухов" в г. Балтийск, Калининградской области в апреле 2024 года.

Как сообщил во время пресс-конференции в "Укринформ" россиянин с позывным "Гога", в декабре 2023 года он вышел на связь с Легионом "Свобода России", который борется с путинским режимом на стороне Украины.

"Со мной связались, обсудили мои дальнейшие действия - что я могу дать "Легиону", как я могу быть полезным. Любой человек, который обратится в "Легион" - для него найдется работа, неважно, чем он будет заниматься - выполнять операции, в информационном поле работать, разведданные предоставлять. Оказалось, что мне подходит диверсионная операция. И некоторое время я осуществил поджог помещения на корабле. Забрал с собой секретные документы подготовленные и покинул корабль, а также покинул территорию РФ", - рассказал "Гога".

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По его словам, "это была совместная операция Легиона "Свобода России" и проекта "Хочу жить". "Теперь я нахожусь в Украине, скоро пройду обучение, начну воевать с путинским режимом с оружием в руках", - сказал он.

"Гога" также поделился, что ранее был военнослужащим Балтийского флота и имел допуск к гостайне. Когда началось полномасштабное вторжение - мужчина пытался убедить своих коллег в том, что Россия не права. Однако, тогда он не получил поддержки.

Позже "Гога" попытался уволиться с флота, но ему это не дало сделать руководство. Поэтому он принял решение перейти на сторону Украины в войне против путинского режима.

"Это проявление сопротивления демонстрирует, что в России остается много свободных людей, готовых к сносу режима Путина. Часть из них воюет в российских добровольческих подразделениях, а часть сопротивляется и ослабляет нашего общего врага внутри РФ", - добавили в Легионе "Свобода России".

Подожжен ракетный корабль "Серпухов"- что известно

"Серпухов" - российское судно проекта 21631 "Буян-М", которое Россия спустила на воду в 2015 году. В начале апреля 2024 года сообщалось, что в Калининградской области РФ горел ракетный корабль "Серпухов". Отмечалось при этом, что в результате пожара судно получило значительные повреждения. Что стало причиной возгорания, не уточнялось.

Потом в ГУР прокомментировали ситуацию, отметив, что из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Там также добавили, что на восстановление боеспособности "Серпухова" потребуется длительное время. Впрочем, тогда в ГУР не подтвердили причастность Украины к пожару на российском ракетном корабле.

Впоследствии в ГУР сообщили, что хоть корабль и не участвовал в российско-украинской войне, однако Москва планировала перебросить его в Черное море из-за потери боеспособности Черноморского флота.

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