В рамках спецоперации "Камыш" взорван штаб с 15 оккупантами.

Российский военный бросил гранату в штаб, где спали российские захватчики из подразделения "Шторм Z", чтобы перейти на сторону Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны в соцсети. "В результате успешной операции проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" под названием "Камыш" военнослужащий российской армии взорвал штаб офицеров батальона "Шторм зет" и перешел на сторону Украины", - говорится в сообщении.

В частности, по данным разведки, зимой российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России" и выразил желание пойти на сотрудничество с Украиной. Он пояснил, что к этому его побудили систематические военные и другие преступления его командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы.

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В то же время, в рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта.

Как отмечает ГУР, далее, в удобный момент "Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "шторм зет", где спал его комбат и другие российские офицеры.

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал "Сильвер".

При этом, когда дело было сделано, россиянин сбежал по заранее подготовленному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию.

В ГУР подчеркивают, что сейчас российский доброволец стал рекрутом Легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом.

Переход россиян на сторону Украины

Ранее россиянин с позывным "Гога" в апреле 2024 года совершил поджог помещения малого ракетного корабля "Серпухов" в городе Балтийск, Калининградской области. Он был военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. В декабре 2023 года он вышел на связь с Легионом "Свобода России".

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