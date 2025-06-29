Аналитик считает, что украинцы могут успеть заработат на разнице курсов.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 29 июня, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах: прием - 41,30-41,60 грн и продажа - 41,65-42,00 грн, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом курс евро будет находиться в пределах: прием - 48,40-49,00 грн и продажа - 49,10-49,50 грн.

"За счет разной оценки аналитиками перспектив доллара и евро на ближайшее время, обменные пункты финкомпаний и работающие на выходных отделения банков будут выставлять воскресенье свои ценники с существенным разбросом котировок. Это позволит отдельным расторопным гражданам неплохо зарабатывать на евро за счет "игры" на курсах приема и продажи евровалюты, установленных различными сетями обменников", - отметил эксперт.

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При этом он указал, что в регионах, где конкуренция между обменниками ниже, их владельцы могут скорректировать вышеуказанные коридоры покупок и продаж валюты в пределах дополнительных плюс-минус 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и спроса.

Нацбанк встановив на 30 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 гривні за долар. При цьому євро продовжує бити рекорди. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,78 гривні за один євро.

На міжбанку котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,69/41,74 грн/дол., а євро - 48,85/48,89 грн/євро.

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