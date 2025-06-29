Найденные в США остатки скелета Enigmacursor mollyborthwickae, - небольшого бегуна размером с собаку, - раскрыли ученым неизвестные секреты эры динозавров.

Загадочный динозавр размером со среднюю собаку, который бегал по равнинам современного Колорадо в эпоху Юрского периода, позволил ученым по-новому взглянуть на весь период, пишет Live Science.

Динозавр, которого классифицировали как Enigmacursor mollyborthwickae был до метра в высоту. Его скелет был найден во время раскопок в Колорадо в 2021-2022 годах. Приобрел скелет Музей естественной истории в Лондоне. После изучения этого скелета, ученые по новому взглянули на классификацию динозавров Nanosaurus и создали новую группу динозавров – Enigmacursor. Название рода объединяет слова "enigma" — отсылка к тайнам, окружающим его научную классификацию, — и "cursor", что на латыни означает "бегун".

Исследование, опубликованное 25 июня в журнале Royal Society Open Science, подчеркивает, что ученым еще многое предстоит узнать о более мелких динозаврах формации Моррисон.

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"Формация Моррисон хорошо изучена. Но длительное время там уделяли уделялось поискам самых крупных и впечатляющих динозавров. Меньшие динозавры часто оставались без внимания, а это значит, что, вероятно, многие из них все еще находятся в земле", — пояснила в опубликованной музеем статье соавтор исследования, старший научный сотрудник Музея естественной истории Сюзанна Мейдмент.

Изучив скелет, ученые смогли прояснить эволюцию данного вида и немного больше узнать о разнообразии этих ранее неизученных небольших динозавров.

Больше про находки динозавров

Напомним, что ранее в Японии обнаружили окаменелости нового вида птерозавра. На острове Кюсю был найден фрагмент шейного позвонка ранее неизвестного вида. В Японии такие находки практически отсутствуют, что придает этому открытию особое значение.

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