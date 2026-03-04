Атака на Новороссийск: Силы обороны повредили пять кораблей РФ

Под ударом оказались корабли Черноморского флота и нефтетерминал "Шесхарис", есть погибшие и раненые военные РФ.

Украинские войска с помощью ударных дронов повредили пять российских военных кораблей в Новороссийске в ночь с 1 на 2 марта, сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

По данным источников, один из кораблей получил существенные повреждения – вероятно, морской тральщик "Валентин Пикуль". Также пострадали малые противолодочные корабли проекта 1124М "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота РФ. В результате атаки погибли трое российских военнослужащих, еще 16 получили ранения.

Удар по Новороссийску также задел стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис", где возник пожар. Было подтверждено повреждение нефтеналивных стендеров и радиолокационной станции комплекса ПВО С-400. Аналитики также зафиксировали темное пятно на пирсе в районе швартовки малых противолодочных кораблей проекта 1124 "Альбатрос".

Новороссийск является базой большинства российских военных кораблей на Черном море и ключевым узлом экспортной инфраструктуры региона.

Удар по Новороссийску - последние новости

Как ранее сообщали источники УНИАН, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны устроили яркую "хлопковую" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:

военные корабли;

радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

ЗРГК "Панцирь-С2";

шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

