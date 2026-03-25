ВСУ нанесли удар по российскому боевому ледоколу в Ленинградской области: что известно

Ледокол во время атаки находился на Выборгском судостроительном заводе.

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому патрульному боевому ледоколу "Пурга" в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе был поражен корабль российских оккупантов", – отмечается в сообщении.

В частности, по предварительной информации, был поражен патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Видео дня

"Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля", – уточнили в Генштабе.

О каких ударах ВСУ по тылу РФ еще известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта Россию атаковали беспилотники, под ударом оказались порты Усть-Луги и Выборга в Ленинградской области. Ледокол "Пурга" в настоящее время строится на Выборгском судостроительном заводе.

Также дроны ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам, которые РФ использовала в Мелитополе и Бердянске. Эти удары приведут к отключению света в домах на временно оккупированных территориях и снизят возможности армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: