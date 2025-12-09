Побратимы сообщают, что в свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал это всю жизнь - спокойно, уверенно.

8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб подполковник Евгений Иванов - летчик второго класса и старший штурман 39-й бригады тактической авиации (БрТА), сообщили побратимы офицера на странице бригады в Facebook.

Сообщается, что Евгений Иванов был настоящим асом украинской авиации. На его счету - более 200 боевых вылетов на истребителе Су-27. Пилот участвовал в десятках сложнейших воздушных операций, успешно уничтожал вражеские воздушные цели и наносил сокрушительные удары по наземным объектам оккупантов.

За проявленное мужество и героизм подполковник был отмечен высокими государственными наградами:

орденом "За мужество" ІІ и ІІІ степеней;

медалью "Железный крест";

знаком отличия Президента "За оборону Украины".

Также в публикации говорится о том, что 48-летний офицер родом из Харькова мечтал о небе с детства. Свой путь он начал курсантом ХНУВС и посвятил службе в Вооруженных Силах Украины почти 30 лет - с 1995 года.

В бригаде его вспоминают как опытного и надежного собрата, который выполнил свой долг до конца. "В свой последний полет подполковник Иванов отправился так, как делал это всю жизнь - спокойно, уверенно и до конца, честно выполняя свой долг. Он погиб, оставаясь верным присяге и делу, которому служил с честью", - отмечают его собратья.

Отмечают, что у Иванова остались жена и маленький сын.

