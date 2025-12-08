Подполковник Евгений Иванов выполнял боевое задание на востоке страны.

На востоке во время выполнения боевого задания на борту самолета Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич", - говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается, что он погиб в бою, но обстоятельства выясняются.

Видео дня

Погибшие пилоты истребителей в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 августа при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.

29 июня на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко во время отражения массированного воздушного нападения российских захватчиков.

