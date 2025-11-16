Русские надеялись продвинуться и закрепиться, надеясь на густой туман.

В ВСУ опровергли заявление российских пропагандистов о том, что армия РФ якобы продвинулась на север от села Русин Яр в Донецкой области. Об этом сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" в телеграмме.

"Российская пропаганда сообщила о том, что оккупанты продвинулись на север от села Русин Яр, в зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Используя погодные условия, а именно густой туман, противник сделал накат в направлении украинских позиций, надеясь, что наши дроны будут "слепыми"", - рассказали в подразделении.

По словам украинских военных, россияне не учли, что новейшие наземные роботизированные комплексы-разведчики в момент штурмовых действий противника уже стояли в его тылу. Они обнаружили российские колонны, передали координаты, что, как отмечается, "сделало технику сладкой конфеткой для наших FPV".

Видео дня

"Несмотря на непрерывное давление врага, холодноярцы держат позиции. Все подразделения бригады ежедневно выкладываются на полную, и борьба продолжается", - добавили в 93-й бригаде.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 16 ноября, на Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки и Берестка.

Россияне распространяют ложную информацию о войне

Как писал УНИАН, военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучный" рассказал о боях на Покровском направлении. По его словам, в районе Родинского ситуация остается сложной, однако Силам обороны Украины удается выбивать россиян из города. Он назвал ложью информацию о том, что Родинское якобы полностью под контролем России. "Полного контроля нет, им далеко до этого, и они потеряют пушечное мясо на каждом их шагу", - отметил "Мучный".

Также мы сообщали, что, по мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, россияне фактически проиграли информационную кампанию за Покровск и Мирноград. Он отметил, что даже российские военкоры понимают, что Россия официально врет об успехах своей армии. Он подчеркнул, что Покровск и Мирноград сейчас находятся в активной обороне, а российские оккупанты не могут полностью зайти в эти города и закрепиться, поэтому боевые действия продолжаются.

