Значение Украины для обороны Европы более чем очевидно, что подтверждает реакция политиков ЕС на пункты "мирного плана" США, в которых видится угроза безопасности континента.

В НАТО признали фактический тупик в российско-украинской войне, и без решительного вмешательства Европы, выход из него, по мнению военного и политического аналитика Алексея Копытько, может вести к двум сценариям.

В одном случае силы Украины для эффективной борьбы с агрессией РФ способны иссякнуть, а во втором - на фоне множества потерь, в украинском обществе может созреть решение о прекращении сопротивления.

Как подчеркивает эксперт, в дальнейшем на Европу обрушатся масштабные катаклизмы, с которыми она просто не совладает.

Видео дня

В Европе признают важность и выгоду украинского военного бастиона для своей обороны. Например глава шведской дипломатии Мария Мальмер Стенергард ранее заявляла, что инвестиции в украинское сопротивление выгоднее вложений в российские энергоносители. При этом, пункты мирного плана США для Украины были подвергнуты критике в среде европейских политиков и дипломатов, хотя на фронте российско-украинской войны ситуация "экстремальная", пишет эксперт.

В связи с этим необходимы реалистичные условия, которые выведут Украину из текущего тупика в противостоянии с РФ. Речь идет о формировании военного союза, в котором европейские страны возьмут на себя не только часть затрат, но и риски. Копытько пишет:

Либо Европа переходит в режим союзничества с Украиной. Либо Трамп с Путиным рано или поздно добьются своих (разных) целей."

По словам эксперта, есть два конкретных шага для перехода к режиму союзничества:

обращение российских активов на оборону Европы путём усиления Украины и блокада российского экспорта углеводородов через Балтику;

Второе, по словам Копытько, вообще делается в один клик: если Европа до 25 ноября примет такие решения (о военном союзе), тогда Украина получит аргументы и после 27-го ноября начнет рдействовать де-факто ключевой элемент коллективной обороны. По мнению эксперта, Трамп будет вынужден с этим считаться.

И наоборот. Если согласованные предложения европейских лидеров будут стилистически безупречны, но декоративны по масштабу и влиянию в моменте, дальше всё предсказуемо, подытожил военный и политический аналитик.

Урегулирование войны в Украине: пока Европа негодует, из США угрожают

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что успех любого мирного плана должен быть поддержан Украиной и Европой, при этом давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву.

США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с РФ, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: