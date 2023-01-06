Вместе с топ-боевиком были ликвидированы еще шесть оккупантов.

В сети впервые показали кадры с места ликвидации одного из топ-боевиков "ДНР" - командира отдельного разведывательного батальйона "Спарта" Владимира "Вохи" Жоги.

Первые фото и видео с места атаки опубликовал украинский офицер и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". По его данным, операцию провели воины "Айдара".

"Эта удачная операция состоялась 4.03.2022 г. воинами ВС Украины. Но именно сейчас мы сможем немного приоткрыть завесу над этим. Именно тогда было ликвидировано 7 представителей оккупантов, среди которых возле автомобиля хорошо лежит один из главных террористов - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимир "Воха" Жога", - написал "Штирлиц".

Видео дня

Офицер призвал верить в воинов ВСУ. На кадрах с места атаки видно, что часть тел ликвидированных оккупантов осталась в микроавтобусе, а часть - разбросана вдоль дороги. "Айдару респект", - добавил офицер.

Ликвидация "Вохи": что известно

В начале марта в боях за Волноваху Донецкой области украинские военные ликвидировали одного из главарей так называемой "ДНР", руководителя батальона "Спарта" - преемника "Моторолы" Владимира Жогу с позывным "Воха".

Тогда главарь "ДНР" Пушилин заявил, что "Воху" убили "нацисты", когда тот якобы "обеспечивал эвакуацию жителей Волновахи". Боевику присвоили звание "героя ДНР".

В Украине о преступлениях "Вохи" давно известно. Боевика внесли в базу "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе.

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