Почти весь Чернигов остался без света: что произошло

В городе остановились троллейбусы.

Россияне нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и повредили оборудование, в результате чего почти весь город Чернигов обесточен.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета в Telegram-канале. "В связи с почти полным отключением электроэнергии в городе объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предупредили, что на это нужно время, пока переключение продолжается.

Что говорят в облэнерго

Как добавили в облэнерго, россияне повредили важный энергообъект в Нежинском районе, из-за чего обесточены сотни тысяч потребителей.

"Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться", - говорится в сообщении.

Ситуация с транспортом

Кроме того, сегодня, в связи с отсутствием напряжения, все троллейбусные маршруты временно не будут работать.

На троллейбусном маршруте №11 будут курсировать автобусы до остановки "Диагностический центр".

В пресс-службе горсовета отметили, что движение будет восстановлено после стабилизации ситуации.

"Напоминаем, что в общественном транспорте действует бесплатная пересадка на другие маршруты в течение 30 минут с момента валидации при условии оплаты проезда транспортной картой", - добавили в пресс-службе.

Ночной удар оккупантов

Этой ночью россияне нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В обоих крупнейших городах Украины есть последствия прилетов. В Киеве погиб один человек, четверо получили ранения. В столице также нарушена работа метро.

А в Харькове враг нанес удары по жилым домам, общежитию с переселенцами. В результате атаки ранены 19 человек.

