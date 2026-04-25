Попадание 13 ракет и 36 дронов: в Воздушных силах раскрыли детали российской атаки

Россияне запустили по Украине 666 средств воздушного нападения – дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Россияне с вечера 24 апреля и до утра выпустили по Украине более 660 средств воздушного нападения – ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования, и в настоящее время атака продолжается. Как сообщили в Воздушных силах, противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Основным направлением удара был город Днепр. Также были атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения – 47 ракет и 619 БПЛА. Среди них 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 29 крылатых ракет Х-101, 1 крылатая ракета "Искандер-К", 5 крылатых ракет "Калибр" и 619 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 400 из них – "шахеды".

По предварительным данным, украинская ПВО уничтожила 610 целей:

26 крылатых ракет Х-101;

4 крылатые ракеты "Калибр";

580 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА в 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали", – сообщают в Воздушных силах.

Атака РФ на Украину – что известно о последствиях

Россияне уже более 10 часов атакуют Днепр. В городе разрушены дома, возникли пожары.

На данный момент известно о 18 пострадавших, 11 из них госпитализированы. Среди раненых - 9-летний мальчик. Под завалами домов еще могут находиться люди.

Также в Харькове двое пострадавших от утреннего удара дроном – один из них полуторагодовалый мальчик.

