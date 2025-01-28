Обломки одного из БПЛА предположительно упали на музей ретро-автомобилей на территории бывшей резиденции Януковича.

В ночь на 28 января, в ходе очередной российской атаки беспилотников по Украине, оккупанты нанесли удар по музею, в котором хранилась коллекция ретро-автомобилей, ранее принадлежавших бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, пишет Newsweek. Удар был нанесен по объекту в Вышгороде, под Киевом.

На фотографиях видно обгоревшие останки автомобилей.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что обломки российского дрона вызвали пожар, охвативший более 600 квадратных метров, уничтожив девять ретро-автомобилей и повредив еще 29.

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Калашник не уточнил точное местоположение музея, но фотографии, которые он представил, указывают на музей ретро-автомобилей на территории бывшей резиденции Януковича, пишет СМИ.

На опубликованных в сети снимках видны поврежденные авто 1950-х и 1960-х годов, включая модели "Москвич", советские "ЗАЗ Запорожец", "ГАЗ-14 Чайка" и первый массово производимый люксовый автомобиль в СССР — "ГАЗ-12 ЗИМ".

Другие новости о последствиях российских атак БПЛА

Ранее УНИАН сообщал, что в результате атаки РФ по Киеву погиб известный украинский нейробиолог. "Игорь Зима погиб со всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели", – написала подруга семьи.

Кроме того, в первый день 2025 года российские БПЛА смогли долетель до центра Киева. "По крайней мере по Черниговщине и Киевщине было как минимум три волны этих "Гераней". И они истощили сами ПВО и мобильные огневые группы, которые защищают подступы к Киеву, и поэтому им удалось так далеко, так глубоко вклиниться в систему ПВО", - отметил эксперт.

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