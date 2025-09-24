Сейчас, как рассказала девушка, она добавляет в свое расписание тренировки по пилатесу для тонуса.

Единственная дочь Павла и Марины Зибровых, 28-летняя Диана за лето 2025 года похудела на 20 килограммов и изменила свой подход к питанию и нагрузкам. Об этом она рассказала в интервью TabloID.

"Я была в разной форме и всегда любила себя. Главное - это здоровье и ваше самочувствие. За это лето я похудела на 20 килограммов: сначала из-за стресса, а потом - осознанно, благодаря питанию и движению", - отметила Зиброва

По ее словам, сейчас ее личная "формула":

тарелка с большим количеством зелени + белки + полезные жиры (углеводов немного);

различать голод и жажду;

плавание, быстрая ходьба;

массаж сухой щеткой, контрастный душ, эндосфера/стратосфера;

ежедневное увлажнение тела.

"Теперь результат поддерживаю и добавляю тренировки по пилатесу для тонуса", - поделилась девушка.

Напомним, недавно Павел Зибров впервые признался, на кого переписал свое имущество. По его словам, это, конечно же, очь Диана.

"Остается (имущество - УНИАН) моей Диане Павловне. Она будет невеста крутая. У нее машины, дачи, квартиры, земельные участки, все, - сказал певец, добавив, что все уже оформлено юридически. - И квартира у нее есть, и участок есть, и недвижимость под офис, мы сейчас заканчиваем. Будет у нее свой офис".

