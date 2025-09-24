Продолжается процесс восстановления его руки.

Известный украинский актер Артур Логай, который недавно потерял палец на скалодроме, вышел на связь и показал, как выглядит его рука. Он неожиданно примерил протез.

Звезда сериалов "Моя любимая Страшко", "Киев днем и ночью" и "Коп из прошлого" в Instagram поделился процессом восстановления его руки, которая травмировалась из-за досадной небрежности на скалодроме. Как оказалось, актер собирается восстановить палец методом установки протеза.

Логай уже даже примерил одно из устройств. Специально для актера его переделали, оставив лишь один необходимый палец. Он показал, как это выглядит.

"Будет палец, но не простой, а очень-очень интересный. По ходу изготовления буду показывать процесс", - признался Артур.

Он также добавил, что компания, которая производит протезы, сделает для него специфический и необычный аппарат. Однако, какой именно, актер пока не стал раскрывать.

Напомним, что Артур Логай потерял палец, когда развлекался с сыном на скалодроме. Актер не придерживался правил безопасности и забыл снять свое обручальное кольцо. Когда он полез на высоту и нажал наверху кнопку "стоп", украшение зацепилось за нее, в то время его палец резко оторвало. К сожалению, его не удалось пришить из-за значительного повреждения.

