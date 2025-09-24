По словам эксперта, эти автомобили легко могут проехать более 600 000 километров без серьезных поломок.

Многие водители хотят, чтобы у их автомобилей редко возникали поломки. Тем не менее выбор надежного транспортного средства является непростой задачей.

Автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer в комментарии для GoBankingRates назвал автомобили, которые легко могут проехать более 600 000 километров без серьезных поломок. Он отметил, что это очень надежные автомобили, но не стоит экономить на их обслуживании.

Какие автомобили способны проехать более 600 000 километров без серьезных поломок

Автомобили Toyota

По словам эксперта, Toyota выпускает большое количество очень надежных моделей. Он посоветовал обратить внимание на Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia.

Пайл заявил, что пикап Tacoma способен справиться с различными рабочими задачами, а седан Avalon предлагает высокий уровень комфорта за доступный ценник.

Автомобили Honda

Также эксперт рекомендует выбрать автомобили бренда Honda. Он отдельно упомянул модели Accord, Pilot, Odyssey и Civic. По его словам, это одни из самых надежных автомобилей японского производителя.

Пикапы и внедорожники Ford

Пайл поделился, что самыми надежными моделями Ford являются пикапы и внедорожники этого бренда. Он призвал обратить внимание на автомобили F-150 и Expedition.

Subaru Outback

Эксперт рассказал, что полноприводные автомобили Subaru являются очень надежными. Тем не менее, по его словам, ни одна модель не сравнится с Outback.

Hyundai Elantra

Пайл заявил, что Hyundai Elantra является одним из самых надежных современных бюджетных автомобилей. По словам эксперта, эта модель также имеет низкую стоимость обслуживания.

5 "неубиваемых" недорогих автомобилей

Ранее эксперты назвали 5 недорогих автомобилей с пробегом, которые способны проехать более 300 000 километров. Все эти модели можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 20 000 долларов.

В частности, эксперты призвали обратить внимание на Honda Civic и Subaru Forester. Также они посоветовали купить Honda Accord, Toyota RAV4 и Mazda6.

